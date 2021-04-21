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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama

Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama

Muş açıklama

( ANKARA - TOPLU)- Muş:- “Türkiye’nin ihracatının arttırılması, ekonomik büyüklüğü, refah seviyesinin yükselmesi için elimizden geleni yapacağız. 84 milyonu refahını yükseltmek” ANKARA

Lyon 


- Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Türkiye’nin ihracatının arttırılması, ekonomik büyüklüğü, refah seviyesinin yükselmesi için elimizden geleni yapacağız. 84 milyonu refahını yükseltmek” dedi.
Ticaret Bakanı Muş, TBMM’de gazetecilerin sorularını cevapladı. Muş yeni görevine ilişkin olarak, “AK Parti’de siyaset yapanlar için her zaman, her türlü göreve hazırlıklı olmak gerekir. Dolayısıyla bizde ülkemize hizmet adına her zaman her türlü göreve hazırdık, hazırlıklıydık. Öncesinden bununla alakalı bilgim vardı, Cumhurbaşkanımız benimle paylaştı. Türkiye’nin ihracatının arttırılması, ekonomik büyüklüğü, refah seviyesinin yükselmesi için elimizden geleni yapacağız. 84 milyonu refahını yükseltmek” dedi.
(AUÖ
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