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YALOVA - Nazlıaka, 'YaşamHak Projesi' tanıtım toplantısına katıldı
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
YALOVA - Nazlıaka, 'YaşamHak Projesi' tanıtım toplantısına katıldı

YALOVA - Nazlıaka, 'YaşamHak Projesi' tanıtım toplantısına katıldı

YALOVA - Nazlıaka, "YaşamHak Projesi" tanıtım toplantısına katıldı - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın CHP Yalova il binasına gelişi - YaşamHak Projesi" tanıtım toplantısı - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka'nın konuşmasıCHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Yalova 'da "YaşamHak Projesi" tanıtım toplantısına katıldıYALOVA (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Şiddet mağduru kız kardeşlerimize, istismara uğramış kız çocuklarımıza ve onların ailelerine ücretsiz hukuki destek, ücretsiz psikolojik danışmanlık desteği ve diğer konularda da yine her türlü desteği veriyoruz." dedi.
Nazlıaka, CHP Yalova İl Başkanlığı'nda düzenlenen "YaşamHak Projesi" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, partilerine ilginin her geçen gün arttığını ifade etti.
Kadın Kolları olarak partiyi daha ileri noktalara taşımak istediklerini anlatan Nazlıaka, il ve ilçelerdeki örgütlenmeyi tamamladıklarını, yıl sonuna kadar da mahalle örgütlenmesini bitireceklerini dile getirdi.Proje hakkında bilgi veren Nazlıaka, çalışmanın kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında ortaya çıktığını belirtti.
Nazlıaka, şiddet mağduru kadınlara destek olmaya çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:"Şiddet mağduru kız kardeşlerimize, istismara uğramış kız çocuklarımıza ve onların ailelerine ücretsiz hukuki destek, ücretsiz psikolojik danışmanlık desteği ve diğer konularda da yine her türlü desteği veriyoruz. Şu durumu çok iyi biliyoruz, bir kadın bir erkeğe göre fiziksel olarak daha güçlü olmayabilir, ekonomik olarak da daha güçlü olmayabilir ama bilgi de çok önemli bir güçtür. İşte biz kadınların, kız kardeşlerimize o bilgi gücünü veriyoruz, onlara haklarını anlatıyoruz."

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Şiddet Mağduru Kız Kardeş Kız Çocuklar Şiddet Mağduru Kadınlar 

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