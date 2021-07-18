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Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek: “Dünya fındık borsası Doğu Karadeniz’de olmalı”
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek: “Dünya fındık borsası Doğu Karadeniz’de olmalı”

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek: “Dünya fındık borsası Doğu Karadeniz’de olmalı”

Karşılama

Doğal Afet Toplantı Ekonomi İsviçre Basın Mensupları 

-Genel Detaylar
-Doğu Perinçek konuşması
-Detay

( ORDU )- Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ordu’da vatandaşlar ve partililer ile bir araya geldi ORDU

- Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, dünyada en fazla fındık üretiminin Türkiye’de yapıldığını hatırlatarak, “Fındık borsası Doğu Karadeniz’de olmalıdır” dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ordu’nun Perşembe ilçesinde düzenlenen toplantıda partililer, vatandaşlar ve basın mensupları ile bir araya geldi. Programda ilk olarak Rize’de yoğun yağışlar sonucu oluşan doğal afet sonucu hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Perinçek, yaralılara ise acil şifalar temennisinde bulundu.Burada fındık üreticileri, balıkçılar ve tekne üreticilerinin sorun ve taleplerini dinleyen Perinçek, yaptığı açıklamada, “Burada 20 bin ton Norveç somon balığı üretiliyor. Norveç bizden 75 misli, 1 milyon 500 ton somon üretiyor. Biz neden Norveç’in en azından 10’da biri kadar üretim yapamayalım? Bu kadar zengin balıkçılığımızın olduğu bir yerde” dedi.
“Dünya fındık borsası Karadeniz’de olmalı”Üreticinin, ekonominin baş tacı olduğuna değinen Perinçek, “Fındık kralı dünyada Türkiye. Fındıkta en büyük üretimi yapıyoruz. Biz üretimde fındık kralıyız ama borsa bizde değil. Ne yapacağız? Dünya fındık borsası Karadeniz’de olacak. Doğu Karadeniz’e getirelim şu fındık borsasını. Fındığımızı üretiyoruz ama ham olarak ihraç ediyoruz. İsviçreli onu çikolatada kullanıyor bize de 10 misli ile çikolatanın içinde geri geliyor. O zaman fındıktan üretilen, yağ, çikolata ve diğer önemli ürünleri Türkiye’de yapmak, yani fındığın sanayisini de Türkiye’de oluşturmamız lazım. O zaman fındık fiyatları da çok daha fazla üreticinin lehine olacaktır” diye konuştu.
Konuşmaların ardından toplantı, soru-cevap ve taleplerin dinlenmesi şeklinde devam etti.
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