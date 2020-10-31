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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Van’da Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı

Van’da Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı

Stada gelenler

Güvenlik Önlemi 

-Güvenlik önlemleri
-Stattan görüntü

( VAN ) VAN

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Van’a yapacağı ziyaret öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. AK Parti Van İl Başkanlığının Van Şehir Stadı'nda yapılacak olan kongresine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişi öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. Stada alınanlar üst aramasından geçirilirken, çevrede ise geniş güvenlik önlemi alındı. “Dünyada Van ahirette iman, imanına kurban Recep Tayyip Erdoğan” ve “Hoş geldin Recep Tayyip Erdoğan” gibi pankartların asıldığı ve bayraklarla süslenen statta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak kongrenin saat 13.00’te başlaması bekleniliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi kentte büyük bir heyecana vesile olurken, vatandaşlar da stattaki yerini aldı.
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