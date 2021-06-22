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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Vali Şıldak sert çıktı; “Herkes haddini bilsin”

Vali Şıldak sert çıktı; “Herkes haddini bilsin”

Görüntü dökümü

Otorite Barla Orman Yangını 

-Vali HAsan Şıldak'ın açıklamaları

( BALIKESİR )- Vali Şıldak Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı binasına tam destek verdi BALIKESİR

- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde geçen yıl 51 hektarlık alanı küle çeviren orman yangınının ardından Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından dikilen ağaçlar kamuoyuna tanıtıldı. Törene katılan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı binası ile ilgili yapılan eylem ve açıklamalara isim vermeden sert tepki gösterdi. Vali Şıldak yaptığı açıklamada, “Bazı yerlerde, bazı haber ve iddialar ortaya atılıyor. Lütfen bu konularda görüş sahibi olmadan önce, bilgi sahibi olmaya dikkat edelim. Devletimizin yaklaşımına kurumları olarak dikkate almaya çalışalım. Yoksa diğer hususlar devletin kurumlarını yıpratıcı bir mahiyet alabilir. ‘Filanca kurumun binası burada olmasın’ derken, bunun bir temeli olması lazım” dedi.
Bu konuda devletin işleyişinin ve yer seçiminin belli olduğunu belirten Vali Hasan Şıldak, “Devlet; bir iş yapacağı zaman herkese sormak zorunda değil. Soracağı konular da vardır. Ama hiç sormadan da bir şeyi yapacaksa da yapar. Devlet olmanın gereği budur. Devlet bir otorite kullanmaktadır. Hele hele güvenlik ile ilgili konularda, her şeyi sorup danışmak zorunda da değildir. Devlet; neyin ne olacağını en iyi şekilde bilir. Bu konularda kimsenin haddini aşmasını da istemeyiz. Tavsiye de etmeyiz. Bu itibarla bu konudaki düşüncelerimiz sizlerle paylaşmak ve Ayvalık kamuoyunun bilgisine sunmak isterim. Kapımız her zaman, her düşünceye açık. Ancak, devletin itibarına, hele de güvenlik birimlerimizi zafiyete uğratacak girişimlere hiçbir zaman müsaade etmeyeceğimizi de ifade etmek isterim” diye konuştu.
(SS-MŞ)
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