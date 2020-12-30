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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Giresun’un Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Giresun’un Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu

-BAKAN KARŞILAMASI

Şehit İş Makinesi Sel Afeti 

--BAKAN BELEDİYE ZİYARET
--BAKANIN KÖPRÜ İNCELEMESİ
--BAKAN ESNAF ZİYARETİ

( GİRESUN ) GİRESUN

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Giresun’da 22 Ağustos tarihinde yaşanan sel afetinde 5 askerin şehit olduğu, bir iş makinesi operatörünün de kaybolduğu Doğankent-Tirebolu karolu üzerindeki çöken menfezin yerine yapılan köprünün açılışı için geldiği Giresun’da bir dizi incelemelerde bulundu. Giresun’da ilk durağı 22 Ağustos tarihinde selden en çok zarar gören Dereli ilçesi olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selden zarar gören Giresun-Dereli yolunda incelemelerde bulundu. Giresun-Dereli Karayolu şantiyesinde yetkililerden bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, buradan ilçede esnafı ziyaret etti. İlçe esnafını tek tek ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, sel taşkınlarına neden olan Akkaya Deresi üzerine yapılan köprü inşaatında da incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu daha sonra buradan ayrılarak Doğankent-Tirebolu karolu üzerindeki çöken menfezin yerine yapılan köprünün açılışı için bölgeye hareket etti. (RÖ-AB-Y)
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