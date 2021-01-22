Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Adıyaman’da

-İl Protokolünün bakanı karşılaması

-Bakanın makamdan görüntüleri

-Bakanın belediyeden ayrılması

-Genel ve detay



( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Ulaştırma ve Atlyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açılışlarda bulunmak üzere Adıyaman’a geldi. Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağında yapılan köprülü kavşak ve toplantılara katılmak üzere Adıyaman’a gelen Ulaştırma ve Atlyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk olarak Adıyaman Belediyesini ziyaret etti. Belediye binası girişinde Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak,İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve belediyenin birim müdürleri tarafından karşılanan Bakan Adil Karaismailoğlu, başkanlık makamına geçti. Burada belediye şeref defterini imzalayan Bakan Adil Karaismailoğlu, daha sonra belediyenin çalışmaları hakkında Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’tan bilgi aldı. Basına kapalı olarak yapılan görüşmeler sonrasında Bakan Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Belediyesinden ayrıldı. Bakan Adil Karaismailoğlu, yarın yapacağı toplantıların ardından köprülü kavşağın açılışını gerçekleştirecek. (CK-SD-



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