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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler başladı

- Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler başladı

Görüşmeden detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Diplomat Nani 


- Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde başladı.
İlk olarak 12 Mart 2002’de başlayan, sonuncusu ise 1 Mart 2016’da Atina’da gerçekleşen Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler 5 yıl aranın ardından yeniden başladı.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen görüşmeye Türk tarafından Dışişleri Bakan yardımcısı Sedat Önal, Yunanistan tarafında ise diplomat Pavlos Apostolidis başkanlık ediyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde 61. turu düzenlenen görüşmelerin iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirmesine katkı sağlanması bekleniyor. (YEŞ-EG-
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