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Türkiye ve Kuzey Makedonya arasında protokol imzası
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Türkiye ve Kuzey Makedonya arasında protokol imzası

Türkiye ve Kuzey Makedonya arasında protokol imzası

görüşmelerden görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL – Türkiye ve Kuzey Makedonya arasında Askeri Mali İşbirliği Anlaşması ve Nakdi Yardım Uygulama Protokolü imzalandı.Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’21) kapsamında, gerçekleştirdiği görüşmelerini sürdürüyor.Kuzey Makedonya Savunma Bakanı RadmilaSekerinska ile bir araya gelen Bakan Akar, Türkiye ve Kuzey Makedonya arasında Askeri Mali İşbirliği Anlaşması ve Nakdi Yardım Uygulama Protokolü’nü imzaladı.Bakan Akar ayrıca Slovenya Savunma Bakanı MatejTonin ve Güney Sudan Savunma Bakanı Angelina JanyTeny ile de bir araya geldi.

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