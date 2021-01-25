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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeleri sona erdi

- Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeleri sona erdi

Görüşmeden fotoğraflar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Diplomat Nani 


- Türkiye ve Yunanistan arasında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde başlayan istikşafi görüşmeler sona erdi. Türkiye ve Yunanistan arasında saat 11.00’de Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde başlayan istikşafi görüşmeler sona erdi. 14.30 itibarıyla sona eren görüşmelerin ardından Türkiye ve Yunanistan heyetleri Beşiktaş’taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden ayrıldı. Görüşmede Türk tarafından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan yardımcısı Sedat Önal, Yunanistan tarafında ise diplomat Pavlos Apostolidis başkanlık etmişti. (YEŞ-YM-ÖK-Y)
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