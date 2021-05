Cumhurbaşkanlığı Seçimi Hakkında

Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili düzenlemeler anayasanın 102. maddesinde belirtilmiştir. Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden altmış gün içinde tamamlanır. Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oyl...

-- SARIGÜL BASIN AÇIKLAMASI( BOLU )- Başkan Mustafa Sarıgül’den cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması:"Biz ilk turda her partinin kendi adayıyla çıkmasını arzu ediyoruz"- "Amerika Birleşik Devletleri çifte uygulama yapıyor"- "Ne konu varsa araştırılması lazım" BOLU- Bolu'da ziyaretlerde bulunan Türkiye Değişim Partisi Başkanı Mustafa Sarıgül, cumhurbaşkanlığı seçimi ve adaylıklarla ilgili, "Biz ilk turda her partinin kendi adayıyla çıkmasını arzu ediyoruz. İkinci turda zaten fikirler oluyor ve adaylar ortaya çıkıyor" dedi.Türkiye Değişim Partisi Başkanı Mustafa Sarıgül, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Bolu’ya geldi. İl başkanlığı binasında partililerin karşıladığı Sarıgül, ülke gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.“AB ve BM’nin barış kararı geciken karardır”Filistin konusunu sonuna kadar takip edeceklerini belirten Sarıgül, Amerika Birleşik Devletleri’ni eleştirerek, “Özellikle Filistin konusunda Amerika Birleşik Devletlerinin tutumu gerçekten barışa, demokrasiye, insan haklarına kesinlikle sığmaz. Avrupa Birliği’nin ve Birleşmiş Milletlerin almış olduğu karar, barış kararı geciken bir karardır. Gerçekten Avrupa’da ya da Amerika’da hiç olmasını temin etmeyiz. Ama ibadet yapan insanların üzerine silahla gitme mantığını Türkiye Değişim Partisi olarak dünyanın neresinde olursa olsun asla kabul edemeyiz. Amerika Birleşik Devletleri çifte uygulama yapıyor. Kendisine bir şey olduğu zaman başka türlü davranıyor ama İslam ülkelerinden herhangi birisine bir şey olduğu zaman üzülerek ifade ediyorum ki sessiz kalıyor. O nedenle Türkiye Değişim Partisi olarak bu konuyu sonuna kadar takip edeceğiz” dedi."Hukukta imtiyaz olmaması lazım"Hukukun farklı yerlerde farklı olmaması gerektiğini ifade eden Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi’nin ana ilkelerinden bir tanesi, evrensel hukuk kurallarıdır. Hukukta asla ve asla imtiyaz olmaması lazım. Bolu’da, Ankara’da, İstanbul’da, Trabzon’da, Erzincan’da hukuk ayrı olmaz. Kim olursa olsun, hukuka inanan Türkiye Değişim Partisi olarak hukukun mutlaka devreye girmesi lazım. Ne konu varsa araştırılması lazım" şeklinde konuştu."Toplumda değişimi sağlayacak bir aday çıkaracağız"Gündemdeki konulardan cumhurbaşkanlığı seçimleri ve adaylıklarla ilgili konuşan Sarıgül, "Biz ilk turda her partinin kendi adayıyla çıkmasını arzu ediyoruz. İkinci turda zaten fikirler oluyor ve adaylar ortaya çıkıyor. Ama biz birinci turda öyle bir aday çıkaracağız ki, bilgisiyle, becerisiyle, yetenekleriyle toplumun her kesimi kucaklayacak, fark oluşturacak, toplumda değişimi sağlayacak bir aday çıkaracağız" ifadelerini kullandı.Sarıgül, parti binasında yaptığı açıklamanın ardından hastane ziyaretleri yapıp ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldikten sonra kentten ayrıldı.