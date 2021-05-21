TUNUS - Tunus'ta Filistin'e destek gösterisi

- Başkent Tunus 'ta konvoy eşliğinde ABD Büyükelçiliği önünde toplanan göstericilerden detaylar - Protesto gösterisinden detaylar - Göstericiler ile röportajTUNUS - Tunus 'un başkenti Tunus 'ta konvoy eşliğinde ABD Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınamak ve Filistin halkına destek olmak için gösteri düzenledi.
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