Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Tunus Meclis binası önünde, şiddet ve kadın hakları aleyhindeki söylem protesto edildi

Tunus Meclis binası önünde, şiddet ve kadın hakları aleyhindeki söylem protesto edildi



: - Protestocuların slogan atması - Zuheyr el - Mazevi ve Samiye Abuv'un açıklamasıTUNUS (AA) - Tunus 'ta Demokratik Akım Partisi ile Halk Hareketi mensupları, Meclis'te bazı milletvekillerine yönelik saldırılara ve kadın hakları aleyhindeki söylemlere tepki için başkent Tunus 'taki Meclis binası önünde gösteri düzenledi.
Meclis'teki 38 sandalyenin sahibi Demokratik Blok'un ortaklarından Demokratik Akım Partisi (22) ile Halk Hareketinin (15) çağrısıyla Meclis binası önünde toplanan grup, milletvekillerinden bazılarına yönelik saldırıları protesto etti.Saldırıları kınadıklarını ifade eden göstericiler, "Demokratik Blok" temsilcilerinin bu bağlamda Meclis bünyesinde yürüttüğü eylemi desteklerini kaydetti.
Gösteriye katılan Demokratik Blok milletvekillerinden Zuheyr el - Mazevi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünkü gösterinin, Demokratik Blok temsilcilerinin Meclis'teki eylemine destek olmak için düzenlendiğini söyledi.

Mazevi, Meclis içinde ve dışında şiddete karşı, halkın özgürlük, gelişme ve istihdam taleplerinin yanında olduklarını ifade etti.
Demokratik Blok milletvekillerinden Samiye Abuv da meslektaşlarının Meclis'teki eylemlerini desteklediklerini aktardı. Tunus Meclisi'nde, Aile ve Kadın Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında Onur Koalisyonu Milletvekili Muhammed el - Affas'ın "evlilik dışı çocuk sahibi olan anneler" hakkındaki sözleri nedeniyle Demokratik Blok ve Onur Koalisyonu milletvekilleri arasında arbede yaşanmıştı. Arbedede milletvekillerinden biri yaralanmış, bir diğeri ise baygınlık geçirmişti.Demokratik Blok ise milletvekillerinden bazılarına yönelik saldırıları protesto etmek için Meclis'te eylem yapmaya karar verdiğini açıklamıştı. Tunus 'taki Nahda Hareketi Partisi lideri ve Meclis Başkanı Raşid el - Gannuşi, 7 Aralık'taki açıklamasında, Meclis çatısı altındaki saldırıyı kınayarak, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtmişti.

Özgürlük Protesto Kadın Hakları Bütçe Görüşmeleri Saldırı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
İngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosuİngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosu
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement