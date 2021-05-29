TUNUS - Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, Tunus'ta
: - Uluslararası Kartaca Havalimanı'nda düzenlenen resmi karşılama töreni - Uçağın inişi - Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el - Menfi'nin Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından karşılanmasıTUNUS (AA) - Resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Tunus 'a gelen Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el - Menfi, Uluslararası Kartaca Havalimanı'nda Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından karşılandı.
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