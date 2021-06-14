TUNUS - Bir gencin gözaltında hayatını kaybetmesi protestoları devam ediyor
: - Göstericilerin polise havai fişek atması - Polisin göstericilere biber gazlarıyla müdahale etmesi - Göstericilerin ateş yakarak yol kapatmasıTUNUS - Tunus 'ta bir gencin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan gösteriler devam ediyor. Başkent Tunus 'taki Sidi Hüseyin semtinde toplanan bir grup, gösteri düzenledi. Semtteki yolları kapatan göstericilere güvenlik güçleri müdahale etti.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım