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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
TSK’dan Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım

TSK’dan Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım

Yardım görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Bild Gesi İnsani Yardım 


- Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli ihtiyaç sahiplerine battaniye, gıda ve benzeri insani yardım desteği yapıldığını bildirdi. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi: “Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizin yüzünü güldürmeye devam ediyoruz. Bölgedeki pek çok köyde ihtiyaç sahiplerine insani yardımlarımız aralıksız sürüyor.”
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