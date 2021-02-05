TSK’dan Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım

- Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli ihtiyaç sahiplerine battaniye, gıda ve benzeri insani yardım desteği yapıldığını bildirdi. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi: “Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizin yüzünü güldürmeye devam ediyoruz. Bölgedeki pek çok köyde ihtiyaç sahiplerine insani yardımlarımız aralıksız sürüyor.”
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