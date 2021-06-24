TRABZON - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretinde bulundu
- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in market esnafı ile görüşmesi - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in lokanta ziyareti - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in berber dükkanını ziyareti - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in alandan ayrılmasıTRABZON - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretinde bulundu.
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