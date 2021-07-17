TEKİRDAĞ - TBMM Başkanı Şentop, Hoşköy Limanı balıkçı barınağını ziyaret etti
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Şarköy Kaymakamı Şenol Kaya'yı ziyaretinden detaylar - Şentop'un vatandaşlarla selamlaşması, çocuklara hediyeler vermesi - Bir serada incelemelerde bulunması - Balıkçı barınağı ziyaretinden detaylar - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasıTEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ programı kapsamında Şarköy ilçesinde Hoşköy Limanı balıkçı barınağı ve Kaymakamlığı ziyaret etti.
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