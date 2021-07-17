Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Siyaset
TEKİRDAĞ - TBMM Başkanı Şentop, Hoşköy Limanı balıkçı barınağını ziyaret etti
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - TBMM Başkanı Şentop, Hoşköy Limanı balıkçı barınağını ziyaret etti

TEKİRDAĞ - TBMM Başkanı Şentop, Hoşköy Limanı balıkçı barınağını ziyaret etti

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Şarköy Kaymakamı Şenol Kaya'yı ziyaretinden detaylar - Şentop'un vatandaşlarla selamlaşması, çocuklara hediyeler vermesi - Bir serada incelemelerde bulunması - Balıkçı barınağı ziyaretinden detaylar - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasıTEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ programı kapsamında Şarköy ilçesinde Hoşköy Limanı balıkçı barınağı ve Kaymakamlığı ziyaret etti.

Sel 

İlgili Foto Galeriler
Liderlerden Koronavirüs Önlemi!Liderlerden Koronavirüs Önlemi!
Şevket Kazan Son Yolculuğuna UğurlandıŞevket Kazan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında KonuştuDevlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçtiCumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk KarelerCumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk Kareler
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı