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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
TDP Genel Başkanı Sarıgül’den ‘Amiral’ yorumu

TDP Genel Başkanı Sarıgül’den ‘Amiral’ yorumu

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün açıklaması

Özgürlük Siyasi Partiler Siyasi Parti Yurttaş Basın Mensupları 

-Selimiye ziyareti
-esnaf ziyaretleri
-genel ve detaylar

( EDİRNE )- Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül:- “Kışlaya siyaset girmemelidir, kışla da siyasete karışmamalıdır”- “Niye gece yarısı? Niye generaller?”- “Muhalefet partileri görevlerini yapamadıkları için, birilerine bildiri yazma fırsatı verilmiştir” EDİRNE

- Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ülkedeki herkesin sandığa saygı göstermesi gerektiğini belirterek, “Siyasal gelişmeler mutlaka ülkedeki siyasi partilere bırakılmalıdır. Kışlaya siyaset girmemelidir. Kışla da siyasete karışmamalıdır” dedi.
Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Edirne’ye gelen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve kurmayları, ilk ziyaretini Mimar Sinan'ın ‘Ustalık eserim’ dediği tarihi Selimiye Cami’ne gerçekleştirdi. Sarıgül, Selimiye ziyaretinin ardından tarihi Arasta Çarşısı başta olmak üzere Edirne’deki esnafları dolaşarak, kendileri ile bol bol sohbet etti. “Kışlaya siyaset girmemelidir, kışla da siyasete karışmamalıdır” Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül,103 Amiral hakkında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Türkiye’de ne yazık ki demokrasinin yeteri kadar kavranmadığını, demokrasinin ne olduğunu hala anlamayanların olduğunu görüyoruz. Demokrasi, bir ülkenin hak ve özgürlükleridir. Ülkemizdeki herkes sandığa saygı gösterilmelidir. Herkes, görüş ve düşüncelerini söylemekte serbesttir. Ancak askerlerimiz; sadece bayrağımızı, toprağımızı, hudutlarımızı korumakla görevlidir. Siyasal gelişmeler mutlaka ülkedeki siyasi partilere bırakılmalıdır. Kışlaya siyaset girmemelidir. Kışla da siyasete karışmamalıdır” dedi.
“Niye gece yarısı? Niye generaller?” Sargül, “Niye gece yarısı?, Niye generaller? Kabul edilebilir bir olay değildir” diyerek, şöyle devam etti: “Montrö, Türkiye’nin tapusudur. Uluslararası alanda çok önemli diplomatik bir başarıdır. Haklı olmak ayrı ama haklıyken haksız duruma düşmemek lazım. Bu bildiri amacını aşan, haddini aşan, hiçbir demokratik ülkede kabul edilmesi mümkün olmayan bir açıklamadır. Hangi mantıkla, hangi amaçla gece saat 3’te neden ihtiyaç duyulmuştur? Bunların üstünde detaylı durulması lazım.” “Muhalefet partileri görevlerini yapamadıkları için, birilerine bildiri yazma fırsatı verilmiştir” Sarıgül, “Türkiye Değişim Partisi’nin anlayışı; seçimle gelen seçimle gider. En büyük güç; yurttaşlarımızın demokratik gücüdür. Milletimizin iradesinin üstünde hiçbir iradenin kabul edilmesi mümkün değildir. Muhalefet partileri görevlerini yapamadıkları için, birilerine bildiri yazma fırsatı verilmiştir. Türkiye Değişim Partisi herkesi sağduyulu davranmaya, demokratik halk ve özgürlüklerin korunması noktasında kararlı bir biçimde davranmaya davet etmektedir” dedi.
(KU-
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