TDH Lideri Mustafa Sarıgül: “Hiçbir siyasi partinin içişleri ile meşgul değiliz”

-Sarıgül’den açıklama

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( TEKİRDAĞ ) -- “İnşallah biz iktidarın alternatifi olan bir parti olacağız” TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’da bir otelde parti kurucuları ve il başkanları ile genişletilmiş bölge toplantısına katılan TDH Lideri Mustafa Sarıgül, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddialarına ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı. Geçtiğimiz hafta, parti kurucuları ve il başkanları ile Ankara’da bir araya gelerek, 20 Aralık 2020 tarihinde partilerinin kuruluş dilekçesini vereceklerini açıklayan Türkiye Değişim Hareketi (TDH) Lideri Mustafa Sarıgül, Tekirdağ’da bir otelde parti kurucuları ve il başkanları ile genişletilmiş bölge toplantısına katıldı.

Sarıgül toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Gazetecilerin, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddialarını ilişkin soru yönelttiği Mustafa Sarıgül, “''Biz Türkiye Değişim Hareketi olarak diğer siyasi parti genel başkanlarının konuşmalarını kendi takdirlerine bırakıyoruz'' diye konuştu.

CHP’deki taciz iddialarına ilişkin de konuşan Sarıgül, ''Biz hiçbir zaman böyle olayların olmasını arzu etmeyiz Türkiye Değişim Hareketi olarak hiçbir siyasi partinin içişleri ile meşgul değiliz. Türkiye'de şuanda iktidar yorgun, muhalefetin enerjisi ve heyecanı bitmiştir. Türkiye'nin yeni bir iktidar alternatifi parti şuanda doğuyor. İnşallah biz iktidarın alternatifi olan bir parti olacağız. Amacımızda Ankara'ya kiracı olmaya gitmek değil, ev sahibi olmaya gitmek. Amacımızda Ankara'dan iktidarın mührünü teslim almak” dedi.

(HLD-



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