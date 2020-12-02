TBMM - TBMM'de 4. yasama yılının ikinci Başkanlık Divanı toplantısı yapıldı
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un toplantı salonuna gelmesi - TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un toplantıya başkanlık etmesi - Divan üyelerinin TBMM Başkanı Şentop başkanlığında masada oturmaları TBMM 'de 4. yasama yılının ikinci Başkanlık Divanı toplantısı yapıldı TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında, 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın ikinci Başkanlık Divanı toplantısı yapıldı.
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