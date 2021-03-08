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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
TBMM - Şentop: 'Türkiye'nin yeni anayasa yapabileceğine inanıyorum'

TBMM - Şentop: 'Türkiye'nin yeni anayasa yapabileceğine inanıyorum'

TBMM - Şentop: "Türkiye'nin yeni anayasa yapabileceğine inanıyorum" - Soru soran basın mensubu - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın milletvekilleri ve TBMM 'deki kadın personel ile kahvaltıda bir araya geldi. Şentop, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. (2) TBMM Başkanı Şentop: "Meclis'te bu konuda samimi bir kararlılık olursa bütün siyasi partilerimizde, Türkiye'nin yeni anayasa yapabileceğine inanıyorum. Bunun yolları, yöntemleri var."

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