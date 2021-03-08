TBMM - Şentop: 'Ömer Faruk Gergerlioğlu dosyası kesin hüküm henüz meclise ulaşmadı'
TBMM - Şentop: "Ömer Faruk Gergerlioğlu dosyası kesin hüküm henüz meclise ulaşmadı" - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması - Soru soran basın mensubu - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın milletvekilleri ve TBMM 'deki kadın personel ile kahvaltıda bir araya geldi. Şentop, basınb mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. (1)
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