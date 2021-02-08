-- TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz konuşması



( BİNGÖL ) BİNGÖL



- TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, “Türkiye yükselen bir güç. Çukurla durduramadılar, Gezilerle, talanlarla durduramadılar, 15 Temmuz ihanetiyle durduramadılar ve inşallah bir daha da o ihanetlere müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Bingöl’de AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi eski Kapalı Spor Salonu’nda düzenlendi.

Kongreye TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl yönetimi, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı.

Kongrede konuşan TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Türkiye’yi büyütmeye devam edeceklerini söyledi.



Yılmaz, “2023 çok uzak değil artık yaklaştı. Ötesine geçen hedeflerimiz de var 2053, 2071. Biz görmesek te inşallah çocuklarımız, torunlarımız görür. Türkiye yükselen bir güç. Çukurla durduramadılar, Gezilerle, talanlarla durduramadılar, 15 Temmuz ihanetiyle durduramadılar ve inşallah bir daha da o ihanetlere müsaade etmeyeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Türkiye’yi büyütmeye devam edeceğiz. Pandemi sonrası yeniden yükselen bir güç olarak Türkiye, inşallah uluslararası rekabette kendisini en güçlü şekilde ortaya koyacak. Güçlü bir liderimiz var. Güçlü kadrolarımız var, tecrübeli kadrolarımız var. Siyasi istikrarımız var. Güçlü liderle, siyasi istikrarla Allah’ın izniyle yeni bir atılım dönemine giriyoruz. 2021 yılı bizim için bir yenilenme, reform ve büyüme yılı olacak inşallah. Ekonomimiz yeniden büyümeye başlayacak. Bakın geçen sene dünya ekonomisi yüzde 3,5 küçüldü. Türkiye buna rağmen bir büyüme sağladı. Düşük de olsa pozitif büyüme sağlayan ender ülkelerden biri olduk. Bu yıl içinde inşallah güçlü bir büyüme sağlayacağız. Bunun istihdama yansımalarını da hep birlikte göreceğiz inşallah. Bunu da değişim ve yeniliklerle yapacağız. AK Parti statükocuların partisi değil, AK Parti değişimin partisidir, AK Parti yeniliğin partisidir, geleceğin partisidir ve böyle kalmaya devam edecek inşallah. 2021 yılında sağlayacağımız bu atılımla daha uzun vadeli hedeflerimize doğru yürüyeceğiz. Kadınlarımızın hayatı da daha iyi bir hale gelecek inşallah. Daha çok kadının istihdam edildiğini göreceğiz, daha nitelikli hizmetler aldıklarını hep birlikte göreceğiz inşallah” dedi.

“Kadınlar AK Parti’nin en büyük gücü” Kadınların AK Parti’nin en büyük gücü olduğunu belirten Yılmaz, “AK Parti döneminde çok büyük değişimler oldu kim ne derse desin. Anayasa’dan başlayarak kadınlara yapılan pozitif ayrımcılık ayrımcılık sayılmaz hükmünü anayasaya koymadan başlayın yaptığımız kanunlar, düzenlemeler, çok çeşitli konularda kadınlara dönük attığımız adımlar neredeyse herkesin malumu. Kadınlar AK Parti’nin en büyük gücü ama bu tesadüfü değil. AK Parti bütün toplumlara hizmet etti ama kadınlara daha çok hizmet etti. Bir toplumun huzuru da kalkınması da gelişmesi de kadınsız olmaz. Kadının olmadığı bir yerde toplum hedeflerine ulaşamaz. Bunu çok açık ve net ortaya koymamız lazım” şeklinde konuştu.

(MAÇ-HIV-



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