TBMM - Özkan: 'HDP, hem siyasi olarak hem de hukuken kapanacaktır'
TBMM - Özkan: "HDP, hem siyasi olarak hem de hukuken kapanacaktır" - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın basın açıklaması - AK Parti Grup Başkanvekili Özkan:"HDP, hem siyasi olarak hem de hukuken kapanacaktır" TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM 'de düzenlediği basın toplantısında konuştu. (4)
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