TBMM Milli Savunma Komisyonu, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifini görüştü
- Milli Savunma Komisyonu üyeleri ve basın mensupları - Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz'ın açılış konuşması - Milli Savunma Komisyonu üyesi CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ın konuşması TBMM (AA) - TBMM Milli Savunma Komisyonu, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifini görüşmek üzere toplandı.
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