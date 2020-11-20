TBMM - Kurum: '(Sıfır Atık Projesi) 17 milyon tonun üzerinde değerlendirilebilir atığı geri dönüşüme kazandırdık'
TBMM - Kurum: "(Sıfır Atık Projesi) 17 milyon tonun üzerinde değerlendirilebilir atığı geri dönüşüme kazandırdık" - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması TBMM (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2021 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. (6)
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