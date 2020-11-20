TBMM - Kurum: '(Kentsel dönüşüm) Türkiye genelinde 1,5 milyon bağımsız bölümün acil bir şekilde dönüşmesi gerekiyor'
TBMM - Kurum: "(Kentsel dönüşüm) Türkiye genelinde 1,5 milyon bağımsız bölümün acil bir şekilde dönüşmesi gerekiyor" - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması TBMM (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2021 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. (4)
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