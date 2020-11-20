TBMM - Kurum: 'İzmir'de 2000 yılından sonra yapılan binalarda yıkım da hasar da tespit etmedik'
TBMM - Kurum: "İzmir'de 2000 yılından sonra yapılan binalarda yıkım da hasar da tespit etmedik" - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması TBMM (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2021 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. (3)
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