TBMM - Kurum: 'Çevreyi korumak en önemli, en kıymetli vazifemizdir'
TBMM - Kurum: "Çevreyi korumak en önemli, en kıymetli vazifemizdir" - Komisyon toplantısına katılan milletvekilleri - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un salona gelmesi - Bakan Murat Kurum'un milletvekilleriyle selamlaşması - Bakan Murat Kurum'un konuşması TBMM - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2021 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. (1)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım