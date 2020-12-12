TBMM - Koca: '2020 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 3 milyon vatandaşımızı kanser taramasından geçirdik'
TBMM - Koca: "2020 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 3 milyon vatandaşımızı kanser taramasından geçirdik" - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kürsüye çıkışı - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmasıANKARA - TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görüşmelere katılarak konuşma yaptı.
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