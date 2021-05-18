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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
TBMM - Kılıçdaroğlu: 'İsrail'in yaptığı bir katliamdır'

TBMM - Kılıçdaroğlu: 'İsrail'in yaptığı bir katliamdır'

TBMM - Kılıçdaroğlu: "İsrail'in yaptığı bir katliamdır" - CHP TBMM Grup Toplantısı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
(1)Kılıçdaroğlu: "300'e yakın insan hayatını kaybetti, çocuklar var bunların içinde. İsrail'in yaptığı bir katliamdır."Kılıçdaroğlu: "Beni üzen, İslam dünyasındaki parçalanma, kendi ülkesinde barıştan söz edip Filistin'e yapılan katliama sessiz kalan dünya, Birleşmiş Milletler'in bu konuda gerekli çabayı göstermemesi. Bunların tamamı önümüzde duruyor. Filistin halkıyla dayanışmamızı sürdürüyoruz."

İslam İsrail Katliam 

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