TBMM - Kılıçdaroğlu: 'Beraber birlikte olmanın önemini kavrayarak yaşamak istiyoruz'
TBMM - Kılıçdaroğlu: "Beraber birlikte olmanın önemini kavrayarak yaşamak istiyoruz" - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye gelişi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)
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