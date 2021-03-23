TBMM - Kılıçdaroğlu: 'Aslında Cumhur değil, 'koltuk ittifakı' var'
TBMM - Kılıçdaroğlu: "Aslında Cumhur değil, 'koltuk ittifakı' var" - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıKılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - "(HDP hakkındaki kapatma davası) Demokrasilerde parti kapatmak doğru değildir, seçimle gelen seçimle gider" - "(İstanbul Sözleşmesi) Hangi gerekçeyle bunu feshettin? Bir hakkı kadınların elinden almak zorbalıktır. Bu devlette zorbalığa asla izin vermeyeceğiz. Bütün kadın kardeşlerime sesleniyorum, mağdur olan sizsiniz, haklarınız elinizden alınmak isteniyor" - "Çek mağduru bütün kardeşlerime söylüyorum, endişeye kapılmayın. Hapishaneler zaten tıka basa dolu, size yer yok" TBMM (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP hakkındaki kapatma davasına ilişkin "Demokrasilerde parti kapatmak doğru değildir, seçimle gelen seçimle gider." dedi. - "Aslında Cumhur değil, 'koltuk ittifakı' var"Devletin önyargı, kin ve öfkeyle yönetilmeyeceğini söleyen Kılıçdaroğlu, "Devlet, 'Bu koltukta kalayım, ne olursa olsun.' anlayışıyla da yönetilmez. Koltuğa tapılan, koltuk için toplumun feda edildiği bir ülkede, ne gelişmeyi ne demokrasiyi ne de kadın - erkek eşitliğini bulabilirsiniz." dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kısa adı İstanbul Sözleşmesi olan "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi"ni yürürlükten kaldırdığını hatırlatarak, "Bir sabah kalktık, Gazi Meclis'ten oy birliğiyle çıkan, kendisinin de imzaladığı, yürürlüğe koyduğu bir sözleşmeyi 'Feshettim.' diyor. Kime danıştın, sordun? Hangi kadınlara sordun? Bu ülkenin kadınlarına 'Ne düşünüyor?' diye sordun mu? Bu kadınların nasıl şiddete uğradığını biliyor musun?" sorularını yöneltti.Vatandaşın sözleşmenin içeriğini tam bilmediğini ve baştan aşağı okumadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye ve MHP'ye oy veren kadınlara seslenerek, "Diyorlar ya 'Cumhur İttifakı.' Aslında Cumhur değil, 'koltuk ittifakı' var orada. Orada ilkeler yok, koltuğu korumaya yönelik olarak bütün mücadele onun üzerine. 'Memleket tufan olabilir, yeter ki ben koltukta kalayım.'" diye konuştu. İstanbul Sözleşmesi'nin amacına ilişkin maddeleri sırasıyla okuyan Kılıçdaroğlu, her bir maddeyi okuduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Sen bu maddenin, bunun neresine karşısın?" sorusunu yöneltti. Kılıçdaroğlu, "Hangi gerekçeyle sen bunu feshettin? Bir hakkı, kadınların elinden almak zorbalıktır. Bu devlette zorbalığa asla izin vermeyeceğiz. Bütün kadın kardeşlerime sesleniyorum, mağdur olan sizsiniz, haklarınız elinizden alınmak isteniyor." dedi.
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