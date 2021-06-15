TBMM - Kılıçdaroğlu: "Adalet istiyoruz" - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın konuşması - Tanıtım görüntüsü izlenmesi - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun duygulanması - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)
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