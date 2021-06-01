TBMM Genel Kurulu’nda tansiyon yükseldi



- Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Genel Kurulu’nda tansiyon yükseldi. TBMM Genel Kurulu görüşmelerinde CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin söz aldı. Başarır, Türk Ceza Kanunu 299. Maddesi Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu yürürlükten kaldırılması gerektiğini söyleyerek, Cumhurbaşkanı’nın tarafsız olmadığını iddia etti ve Cumhurbaşkanı’nı eleştirdi.

Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri yerlerinden kalkarak, Başarır’a tepki gösterdi. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç oturuma ara verdi. Bilgiç’in ara vermesinden sonra da tartışma devam etti. Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle tartışma sona erdi. (AUÖ-ÖZ-Y)

