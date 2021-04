TBMM Genel Kurulu 23 Nisan özel gündemiyle toplandı

-detay



ANKARA



- TBMM Genel Kurulu, TBMM’nin açılışının 101. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı.TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplandı. Özel oturumda konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanı Mehmet Naci Bostancı, ”Başta Atatürk ve yol arkadaşları olmak üzere geçmişte görev yapan tüm milletvekillerini, şehit ve gazileri minnetle anıyorum. Onlar canla başta çalıştılar. 1. Dünya Harbi'nde çok geniş bir alanda bu toprakların çocukları toprakları için çarpıştı. Millet iradesinin temsil edildiği bu mekanda her tür mücadele önemlidir. Elbette akılcı sözlerden saygı içinde cereyan eden konuşmalardan değil, haykırmalarda dahi çıkartılacak sonuçlar vardır" dedi.

Türkiye’nin dış politikada birçok konuda kritik bir sürecin içinde olduğunu belirten Bostancı, "Dile, üsluba, yönteme ilişkin eleştiriler getirilebilir fakat nihai noktada ortak çıkarlarla ilgili konularda ortak bir tavrı çok daha yüksek bir sesle ifade etmek önemlidir. Farklı bir beklentidir. Demokrasi hepimizin üst değeri meşruiyetin kaynağıdır. Demokrasiye sahip çıkmak görevimizdir. Demokrasinin düşmanı sadece faşizm ve totaliterlik değildir. En büyük düşman gerçek olmayacak ölçüde ideal bir demokrasi karşılaştırılması üzerinden mevcut demokrasiyi ölçüsüz bir şekilde eleştirmektir. Mükemmel, iyinin ve gerçeğin düşmanıdır derler. İktidar her rejimde ama muhalefet sadece demokrasilerde vardır. İktidar kadar muhalefete de görev düştüğünü ifade etmeliyim" diye konuştu.

"Eleştiri değerlidir fakat daha önemlisi toplumun birliği, geleceği, refahı üzerine ne ölçüde ikna edici bir dile sahip olduğudur"Demokrasi için günümüzde mühim bir tehlikenin dijital çağda siyasetin gerçeklikten imaja dönüşme eğilimi olduğunu kaydeden Bostancı, "Biz mesellerimizi yaşasın ya da kahrolsundan ibaret küçük bir kesimle değil, gerçek dünyanın sahici dili üzerinden birbirimizle konuşarak çözmeliyiz. Tarihin siyasetinden gelecek için çıkartılacak mühim bir ders şudur; eleştiri değerlidir fakat daha önemlisi toplumun birliği, geleceği, refahı üzerine ne ölçüde ikna edici bir dile sahip olduğudur. Biz AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak meclisimizle gurur duyuyoruz. Bütün çabamız mecliste ortak çıkarlarımız için vermiş olduğumuz mücadelenin daha iyi anlaşarak daha fazla temsili, yine bu milletin huzuru, yüksek refahı için temin etme yolunda rekabetçi bir yaklaşımdır. Millet iradesine saygı, emaneti ehline verene saygı, şüphesiz iktidarın yönetme, muhalefetin eleştiri hakkına saygıdır. Tek adam, sivil darbe ve v.b eleştiriler, dileyenler tarafından elbette yapılabilir. Fakat takdir edilmelidir ki bu söylem mantığı ve doğrudan konuşanın sahip olduğu meşruiyetin kaynağı ile çelişkilidir. Ve nihai noktada milletin tercihine yönelik bir söylenmedir. Geçmiş her zaman geleceğe konuşur" ifadelerini kullandı.



