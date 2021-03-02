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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
TBMM - Eski Devlet Bakanı Akkaya için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

TBMM - Eski Devlet Bakanı Akkaya için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

- Cenaze törenine katılanlardan genel görüntü - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski ve yeni milletvekillerinin tören alanında beklemesi - Eski Milletvekili Kemal Akkaya'nın ailesi ve yakınları - Akkaya'nın naaşının tören alanına getirilmesi - Akkaya için dua edilmesi - Akkaya'nın naaşının cenaze aracına konulması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski ve yeni milletvekillerinin, Akkaya'nın ailesi ve yakınlarına başsağlığı mesajlarını iletmeleri TBMM (AA) - Eski Samsun Milletvekili ve Devlet Bakanı Kemal Akkaya için TBMM 'de cenaze töreni düzenlendi.

Başsağlığı Cenaze Cenaze Aracı 

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