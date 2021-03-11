TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Elazığ’da çalışmalarını sürdürüyor

-Ailelerden detay

-Komisyon üyelerinin ailelerle sohbet etmesi

-Röportaj

-Genel ve detay



( ELAZIĞ )- Komisyon Başkanı Milletvekili Recep Uncuoğlu:-“ Devam eden çalışmaları, kentsel dönüşüm uygulamaları, rezerv alan ve diğer imarla ilgili meseleleri enine boyuna görüşme imkanı bulduk” ELAZIĞ



- Elazığ’a gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı Recep Uncuoğlu, “Devam eden çalışmaları, kentsel dönüşüm uygulamaları, rezerv alan ve diğer imarla ilgili meseleleri enine boyuna görüşme imkanı bulduk. Çok kapsamlı çalışmalar var. Devam eden projeler, gerçekten son derece yoğun bir şekilde etap etap birbirinden farklı hak sahipliği noktasındaki vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş durumda” dedi.

İncelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gelen 13 milletvekilinin yer aldığı Türkiye TBMM Deprem Araştırma Komisyonu, gün boyunca çeşitli temaslarda bulundu. İlk olarak valiliği ziyaret eden komisyon üyeleri, kurum ve kuruluş müdürlerinden brifing aldı. Daha sonra belediye geçen komisyon üyeleri, burada Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek talepleri dinledi. Heyet son olarak, depremde ailesinden yakınlarını kaybedip Cumhuriyet Mahallesi TOKİ konutlarında ikamet eden ailelerle ziyaret etti. Gün boyunca çeşitli ziyaretler geçekleştirdiklerini belirten Komisyon Başkanı Recep Uncuoğlu, “Bugün ‘Deprem Araştırma Komisyonu’ olarak milletvekillerimiz ve üyelerimizle valilikte il müdürlerimizin sunumlarını aldık daha sonra belediyemizde de devam eden çalışmaları, kentsel dönüşüm uygulamaları, rezerv alan ve diğer imarla ilgili meseleleri enine boyuna görüşme imkanı bulduk. Çok kapsamlı çalışmalar var. Devam eden projeler, gerçekten son derece yoğun bir şekilde etap etap birbirinden farklı hak sahipliği noktasındaki vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş durumda. Vatandaşlarımızın taleplerini de aldık ve belediyede merkez mahalle muhtarlarının taleplerini de aldık. Kuralarla ve diğer taleplerle ilgili bizlerin de değerlendirmeleri oldu. Milletvekillerimizle birlikte de bugün cumhuriyet TOKİ konutlarında ikamet eden depremde yakınlarını kaybetmiş ailelerimizi ziyaret etmek istedik. Onların acılarını paylaşmak istedik. Bir nevi bir istekleri, arzuları var mı bunları görelim istedik. Sağ olsunlar bize evlerinin kapılarını açtılar. Çok güzel misafirperverlik gösterdiler. Biz de bütün hususları inşallah çalışmalarımızda yansıtacağız” dedi.

Deprem komisyonunu kurulmasının önemli olduğunu dile getiren AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, “ Meclis görüşmelerimizden sonra bu komisyon kuruldu. Komisyon, raporlarını bir hafta içinde yazacak. Elazığ’da hepimiz çok büyük bir acı yaşadık ve acılarımızı birlikte sardık ancak bununla birlikte de Elazığ’da büyük bir tecrübe oluştu. Bugün de yine ailesine kaybı olan ailelerimizden birindeyiz. Biz bu süreçte onları hiç yalnız bırakmamayı, her türlü problemlerini çözmeye gayret ettik. Burada hem eksiklerin görülmesi imkanı olacak hem de yeni bir yol haritası çizmek açısından bu komisyonun raporu belirleyici olacak”ifadelerini kullandı. Deprem komisyonunun yarın sahada incelemelerini sürdüreceği belirtildi. (RY-HİV-



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