- TBMM’DE ziyaretçi yasağında yeni dönem

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( ANKARA ) ANKARA



- Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ziyaretçi yasağında yeni dönem başladı.

Her iki doz koronavirüs aşısını da olan ziyaretçiler yapılan kontrollerden sonra TBMM yerleşkesi ve eklentilerine alınıyor. TBMM’de ziyaretçi yasağına iki doz korona virüs aşısını yaptıran vatandaşlar muafiyeti getirildi.

İki doz aşısını yaptıran vatandaşlar yapılan kontrollerden sonra TBMM ve yerleşkesine kabul ediliyor. (AUÖ

