Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- TBMM’DE ziyaretçi yasağında yeni dönem

- TBMM’DE ziyaretçi yasağında yeni dönem

ziyaretçilerin aşı yaptıranların kontrolleri

Koronavirüs Aşı Ziyaretçiler Koronavirüs Koronavirüs Aşısı 

-Genel detay

( ANKARA ) ANKARA

- Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ziyaretçi yasağında yeni dönem başladı.
Her iki doz koronavirüs aşısını da olan ziyaretçiler yapılan kontrollerden sonra TBMM yerleşkesi ve eklentilerine alınıyor. TBMM’de ziyaretçi yasağına iki doz korona virüs aşısını yaptıran vatandaşlar muafiyeti getirildi.
İki doz aşısını yaptıran vatandaşlar yapılan kontrollerden sonra TBMM ve yerleşkesine kabul ediliyor. (AUÖ
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Liderlerden Koronavirüs Önlemi!Liderlerden Koronavirüs Önlemi!
Şevket Kazan Son Yolculuğuna UğurlandıŞevket Kazan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında KonuştuDevlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçtiCumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement