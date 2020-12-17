Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
TBMM’de ‘namussuz’ tartışması

TBMM’de ‘namussuz’ tartışması

Özsoy konmuşma

Televizyon Yurt Dışı Bütçe Mesaisi Milletvekili Kadın Milletvekili 

-Özkan konuşma
-Özel konuşmka

( ANKARA ) ANKARA

- yaşandı. TBMM Genel Kurulu’nda bütçe mesaisi devam ediyor. AK Parti İstanbul milletvekili Eyüp Özsoy, konuşmasında bütçeden bahsederek, “’Bu bütçe yerli ve millî değil’ denildi, bu bütçede yerli ve millî otomobilimiz var, İHA'larımız var, SİHA'larımız var. Ancak şerefli Türk ordusuna ‘Satılmış’ diyecek kadar alçak şahsiyetsizler bu bütçenin içerisinde yok. Ayrıca ülkesini başka ülkelere şikâyet edip yurt dışından mandacılık dilenen omurgasızlar da bu bütçenin içerisinde yok. ‘Bu bütçede kadınlar yok’ diyorlar, bu bütçede elbette kadınlar var ancak bir kadın tacize ve tecavüze uğradığında sessiz kalan, üstünü örtmeye çalışan, hatta ‘Olabilir böyle şeyler’ diyecek kadar ahlaksız zihniyetler de bu bütçenin içerisinde yok” ifadelerini kullandı. CHP Grup başkanvekili Özgür Özel, beir televizyon kanalında yapılan montajın kendisini ilgilendirmediğini kaydederek, “Bu kadar eğitimsizliğin, bu kadar sıkıntının, bu kadar kötü politikanın olduğu yerde CHP'de de olur, AKP'de de olur. Önemli olan hep birlikte mücadele etmektir ve biz bu konuda tavizsiziz. ‘Herkesin öyle olması lazım’ dediği konuşmanın ilk cümlesini alıp bir kadın milletvekiline ‘Namussuzlar’ dersen bu, yiğitliğe de sığmaz, ismini aldığın ilçenin yetiştirdiği bir evlada sığmaz” şeklinde konuştu.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Tank palet fabrikasının onurları ve gururları olduğunu söyleyerek, “Tank palet fabrikası milletin alın teridir. Oradan çıkan tankları gördüğünüzde İHA, SİHAlar gibi nasıl Azerbaycan’da görev yapmışsa, oradan çıkan tanklarda Albayrağımız için destanlar yazacak. Tank palet fabrikası için söylenen yalanları kabul etmediğimiz gibi onların arkasına sığınarak silahlı kuvvetlere hakaretleri de kabul etmiyoruz” şeklinde konuştu.
AK Parti İstanbul milletvekili Özsoy, şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Bakanlarımız geliyor, ‘sen öyle konuşamazsın, milletvekilleri konuşur’ diyorsunuz. Biz çıkıyoruz, konuşuyoruz, ‘öyle konuşamazsın’ diyorsunuz. Siz her şeyi çıkıp söyleyeceksiniz, her türlü hakareti edeceksiniz, hiçbir konuşmamda isim vermedim. Ben kimsenin ismini vermedim. Sayın Grup başkanvekili Ali Mahir beyin ismini verdi. Ben tecavüzü, tacize uğrayana sessiz kalana ‘namussuz’ dedim.” Beştaş, Özsoy’un uyarılması gerektiğini düşündüğünü söyleyerek, öznesiz şekilde bütçe anlatması gerekirken ahlak dışı bir konuşma yaptığını iddia etti. CHP Grup Başkanvekili Özel, kendisinin daha önce söylediği sözleri aktararak, “Bir muhataplık ilişkisi kuracaksın. ‘Bu konuda bir söz söyleseydiniz’ diyeceksin. CHP’ye ben temsil ediyorum, benim söylediğim çok net. ‘Ordu satılmıştır’ diyen alçakların bütçesi değildir’ diyeceksiniz. ‘Ordu satılmıştır’ dediğiniz arkadaşımız, bir cümle sonra ‘tank paleti kastediyorum. Ordunun bir postalını satılmasını kabul etmem, değil Mehmetçiğin’” diye konuştu.
TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç oturuma ara verdi. Aradan sonra TBMM Süreyya Sadi bilgiç, AK Parti Eyüp Özsoy’a uyarı cezası verdi. (AUÖ
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleriİşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleri
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Cumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan TepkiCumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan Tepki
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement