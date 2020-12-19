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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
TBMM’de ‘diktatör’ tartışması

TBMM’de ‘diktatör’ tartışması

Zengin konuşma

Diktatörlük Cumhurbaşkanı Bütçe Görüşmeleri Başörtüsü Muhalefet 

-Turan konuşma
-Özel konuşma

( ANKARA )- AK Parti Grup Başkanvekili Bülent turan:- " Sizler insanları başörtüsü ile üniversitelere sokmayacaksınız, ‘diktatör’ biziz, 28 Şubat’a ‘evet’ diyeceksiniz, ‘diktatör’ biziz. Siz kurban olun böyle diktatöre” ANKARA

- Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ‘diktatör’ tartışması yaşandı. TBMM Genel Kurulu‘nda bütçe görüşmeleri sürüyor. AK Parti CHP arasında ‘diktatör’ tartışması yaşandı. AK Parti Grup başkanvekili Özlem Zengin, bir yerde sandık varsa diktatörlükten bahsedilemeyeceğini belirterek, “Bir yerde su bulamazsanız tahammül edebilirsiniz ama suyu görünce abdest bozulur. Eğer bir yerde sandık varsa diktatörlükten bahsedemezsiniz. Hem kararı millet versin diyeceksiniz ama diğer taraftan da milletin verdiği karara diktatörlük diyeceksiniz” ifadelerini kullandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini örnek göstererek, “Bir ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıp, ülkenin muhalefetine 5. kuvvet derse, orada düzeltilecek bir şey vardı” şeklinde konuştu.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, diktatör diyerek cumhurbaşkanı7na atıf yapmalarına şaşırmadıklarını kaydederek, “Bu millet size 30 yılda yüzde oy verdi. 26 yapmayacak siz Menderes’e ‘diktatör’ dediniz, Özal’a dediniz, Erdoğan’a demezseniz üzülürdük. Sizler insanları başörtüsü ile üniversitelere sokmayacaksınız, ‘diktatör’ biziz, 28 Şubat’a ‘evet’ diyeceksiniz, ‘diktatör’ biziz. Siz kurban olun böyle diktatöre” diye konuştu.

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