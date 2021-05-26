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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnsansız savaş uçağımızı, inşallah 2023 yılında semalarımızda uçurmayı planlıyoruz'

TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnsansız savaş uçağımızı, inşallah 2023 yılında semalarımızda uçurmayı planlıyoruz'

TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsansız savaş uçağımızı, inşallah 2023 yılında semalarımızda uçurmayı planlıyoruz" - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
(13)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye'nin Polonya'ya ihraç edeceği SİHA'lar) Bu anlaşma, Türkiye’nin NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye yaptığı ilk yüksek teknolojiye sahip insansız hava aracı satışı olması bakımından da ayrıca önemlidir."Erdoğan: "Halihazırda, Türkiye ile birlikte dört farklı ülkede 180 adet Bayraktar insansız hava aracımız faaliyet göstermektedir."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsansız savaş uçağımızı, inşallah 2023 yılında semalarımızda uçurmayı planlıyoruz."

İnsansız Hava Aracı Teknoloji Allah Savaş Uçağı 

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