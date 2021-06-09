TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden biri olan Kanal İstanbul'un inşasına da başlıyoruz'
TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden biri olan Kanal İstanbul'un inşasına da başlıyoruz" - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (9)
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