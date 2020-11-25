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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu teröristlerden birinin yazdığı kitabı herkesin okumasının tavsiye edilmesi beni rencide etmiştir'

TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu teröristlerden birinin yazdığı kitabı herkesin okumasının tavsiye edilmesi beni rencide etmiştir'

TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu teröristlerden birinin yazdığı kitabı herkesin okumasının tavsiye edilmesi beni rencide etmiştir" - AK Parti Grup Toplantısı - Salondaki milletvekillerinden görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı.
(7)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hadi yeminli Türkiye düşmanlarını anladık, hadi CHP gibi onların içindeki tetikçilerini de anladık. Peki yıllarca bu mücadeleyi birlikte verdiğimiz kimilerinin de aynı trene binmesine ne demeli. Neymiş, filancalar filancalar niye hala hapisteymiş. Bunları herhalde ödüllendirecek halimiz yok"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu teröristlerden birinin yazdığı kitabı herkesin okumasının tavsiye edilmesi hakikaten beni rencide etmiştir. Kitabını herkes okusun dediği kişi, elinde binlerce Kürt kardeşimin, askerimin, polisimin, öğretmenimin kanı olan, bölücülük peşinde koşan bir terör örgütünün siyasetçi maskesi takmış savunucusudur."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ömrümüz, insanları inançları, kökenleri, kıyafetleri, meşrepleri sebebiyle aşağılayan, hakir gören, baskıyla, zulümle değiştirmeye çalışan faşist anlayışla mücadele etmekle geçti. Bunun da bir numaralı temsilcisi CHP'dir."

Öğretmen Faşist Terör Örgütü Teröristler Bölücülük 

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