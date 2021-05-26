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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Boşuna uğraşmayın, seçim Haziran 2023'tür'

TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Boşuna uğraşmayın, seçim Haziran 2023'tür'

TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Boşuna uğraşmayın, seçim Haziran 2023'tür" - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
(11)Erdoğan: "Boşuna uğraşmayın, seçim Haziran 2023'tür."Erdoğan: "Seçimin 2023'te yapılacağını defalarca tekrarlamış olmamıza rağmen, erken seçim teranesi tutturanların sufleyi nereden aldıkları açık."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin her bir ferdinin hakkını, hukukunu, geleceğini nasıl gözettiysek inşallah yarın da aynı şekilde halkımızın emrinde çalışmayı, mücadele etmeyi, yeni başarılara imza atmayı sürdüreceğiz"

Sufle Uttu Allah Erken Seçim 

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