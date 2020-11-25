TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bölgemizdeki sorunlarla ilgilenirken asla yayılmacı bir anlayışla hareket etmiyoruz'
TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizdeki sorunlarla ilgilenirken asla yayılmacı bir anlayışla hareket etmiyoruz" - AK Parti Grup Toplantı salonu - Salondaki milletvekilleri - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı. (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1,5 milyona doğru giden sadece Kovid - 19 virüsünün ölümcül etkisine bağlamak sığ bir yaklaşım olacaktır. Bu vahim tablonun oluşmasında küresel sistemin artık çözüm yerine sorun üreten sorunları derinleştiren çarpık yapısının da payı vardır"
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