TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim gündemimizde ülkemizi büyütmek, güçlendirmek, hedeflerine bir an önce ulaştırmak var'
TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim gündemimizde ülkemizi büyütmek, güçlendirmek, hedeflerine bir an önce ulaştırmak var" - AK Parti TBMM Grup Toplantı salonu - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşması - Türkiye’nin savunma sanayii atılımlarının anlatıldığı video TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (14)
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