TBMM - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı - Detaylar
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısına gelişi - Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye katılan İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'a rozet takması - Kılıçdaroğlu'nun konuşması - Grup toplantısına katılan kadın milletvekilleri ve partililer TBMM (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Grup Toplantısı'na katıldı. (7)
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