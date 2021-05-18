TBMM - Çavuşoğlu: 'Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüce Meclisimizin bize verdiği güçle Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz'
TBMM - Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüce Meclisimizin bize verdiği güçle Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması TBMM - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüce Meclisimizin bize verdiği güçle Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz." - 3 -
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